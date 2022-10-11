إزالة 52 حالة "ضمن الموجة الـــ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة ،مع التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات

جاء ذلك خلال متابعته ،سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ ـ20 لإزالة التعديات التي بدأت" السبت الماضي "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة ،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ،من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وصرح المحافظ "وفق تقرير إدارة الأملاك" أنه قد تم" أمس" إزالة 15حالة تعد على مساحة 8356 متراً أملاك الدولة ، بواقع ( 9 حالات على أرض أملاك دولة + 6 حالات على أرض ولاية الطرق)،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه" بعد مرور 3 أيام منذ بدء المرحلة الثالثة وحتى صباح اليوم "إلى 52 حالة (51 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 11 ألف و274متراً + حالة تعد علي قيراط أرض زراعية)

يُشار إلى أن الموجة العشرين الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد ، فيما تختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حالياً ،و تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري