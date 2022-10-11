اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية فى مركز المحلة.. صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:29 ص
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية فى مركز المحلة.. صور إزالة تعديات
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد خلال أعمال المرحلة الثالثة للموجة العشرين تحت إشراف المحاسب صلاح حشيش نائب رئيس المدينة والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضى بالإدارة الزراعية واللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية.

 

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تم إزالتها فى المهد نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار وغرف وأبنية بالبلوك وقواعد وسملات على مساحة 3 قراريط و23 سهما بالوحدات المحلية للشهيدى وبشبيش وميت الليت هاشم بقرى طنبارة وبشبيش وميت الليت.

 

كما تم مصادرة مواد البناء وايقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

 
IMG-20221010-WA0010
 

 

IMG-20221010-WA0011
 

 

IMG-20221010-WA0012
 

 

IMG-20221010-WA0013
 

 

IMG-20221010-WA0014
 

 

IMG-20221010-WA0015
 

 

IMG-20221010-WA0016
 

 

IMG-20221010-WA0017
 

 

IMG-20221010-WA0018
 

 

IMG-20221010-WA0019

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

إزالة مباني وتعديات علي الرقعة الزراعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة