إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية فى مركز المحلة.. صور

الغربيــــة عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد خلال أعمال المرحلة الثالثة للموجة العشرين تحت إشراف المحاسب صلاح حشيش نائب رئيس المدينة والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضى بالإدارة الزراعية واللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تم إزالتها فى المهد نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار وغرف وأبنية بالبلوك وقواعد وسملات على مساحة 3 قراريط و23 سهما بالوحدات المحلية للشهيدى وبشبيش وميت الليت هاشم بقرى طنبارة وبشبيش وميت الليت.

كما تم مصادرة مواد البناء وايقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.