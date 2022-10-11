إزالة مخالفات بناء بحى دار السلام فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة حي دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي طبقا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة أسفرت عن تنفيذ قرار بإزالة حوائط وأعمدة خرسانية مخالفة وأسقف مقامة بدون ترخيص بالدور الحادي عشر و الثاني عشر فوق الأرضي بقطعة رقم 2 بشارع يسار تقاطع منطقة استصلاح الأراضى.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف كافة الأعمال المخالفة مع المتابعة الميدانية المستمرة لعدم تكرار المخالفة بالتعاون مع المتابعة الميدانية والإزالات ومشرفي المربعات بالحى، وذلك فى إطار التصدى للظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري لأحياء المنطقة الجنوبية.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه البناء طبقا للتراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.

وفي سياق آخر، كثفت رئاسة حى دار السلام جهودها لرفع المخلفات وتراكمات القمامة وتجريد الشوارع ورفع الاتربة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بالحي والرصد البيئى وشملت اعمال النظافة شارع كورنيش النيل وشارع الفيوم و محيط مجمع المدارس وشارع مركز شباب دار السلام وشارع مصر حلوان الزراعي وشارع الجسر البراني وشارع احمد زكي وشارع ٩ بحدائق المعادي مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لرفع كفاءة النظافه بنطاق الحى.