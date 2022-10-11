إزالة تعديات وبروز المحال والأكشاك المخالفة لبدء رصف طريق ترسا بأبو النمرس

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى من رفع كفاءة وتطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة التعديات وبروز المحال العامة والمنشآت التجارية والكافيهات على الطريق العام بشارع ترسا نطاق المركز، وذلك فى إطار أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الطريق وفتحه كمحور مرورى هام بمركز ومدينة أبو النمرس يربط مسار الحركة مع حى جنوب الجيزة.

وشملت جهود محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، إزالة الأسوار والسلالم المخالفة والتابعة للمحال والمنشأت التجارية والباكيات والأكشاك المتعدية على الطريق العام والبدء فى رفع طبقة الطريق المتهالكة ومخلفات القطع وفرد طبقة الدقشوم، تمهيدآ لتنفيذ خطة التطوير الشامل للطريق والتى سوف تشمل أعمال رصف وإنارة ودعم أرصفة المشاة وإجراء تنسيق عام للطريق وتحسين الحالة العامة به.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأتى الاعمال بمتابعه من اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.