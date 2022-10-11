أول قاموس عربى - هيروغليفى فى مصر.. استغرق 20 عاما ومكون من 22 مجلدا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية، افتتاح امعرضاً بعنوان "الهيروغليفية في القرن الواحد والعشرين"، بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على فك رموز حجر رشيد، بحضور الدكتور لورون كولون؛ مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، و محمد نهاض؛ قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وعدد من الشخصيات العامة.

وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض بالقاعة الشرقية بمبنى مركز المؤتمرات بالمكتبة، وهو من إعداد المعرض المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومتحف شامبليون في فيجاك بفرنسا ومركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، وهو يحتوي على مجموعة من اللوحات عن فك رموز الكتابة، ولوحات عن تتبُع رحلة الكتابة في مصر.

وعرضت مكتبة الإسكندرية لأول مرة فيه، معجم "أحمد باشا كمال" المتخصص في اللغة المصرية القديمة، وهو أول قاموس هيروغليفي يتم ترجمته إلى الفرنسية والعربية، حيث أهدت عائلة أحمد باشا كمال المعجم لمكتبة الإسكندرية لحفظه وترميمه من خلال معمل الترميم بقطاع التواصل الثقافي، ومن ثمّ وعرضه للجمهور.

وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية علي أن العلماء المصريين أجادوا بحث تاريخ حضارتهم وفهم آثار أجدادهم، ومن بينهم رائد علم الآثار أحمد كمال باشا، الذي وضع قاموس اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" مترجم إلى اللغة الفرنسية، والذي استغرق منه 20 عامًا عمل، وجاء في 22 مجلد، وهو من الزخائر التي تقترب من كتاب وصف مصر.

وتابع "زايد" ؛ أن الحضارة المصرية مازالت مستمرة في إبهار العالم في ضوء ما يتوصل إليه الباحثين من ثراء وإعجاز في مختلف المجالات.