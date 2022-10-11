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أوكرانيا تعلن العثور على جثث مدنيين فى بلدة استعادتها بدونيتسك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:26 م
أوكرانيا تعلن العثور على جثث مدنيين فى بلدة استعادتها بدونيتسك الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت أوكرانيا عن العثور على جثث مدنيين فى بلدة استعادتها فى دونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقال مراسل قناة العربية، أن أوكرانيا تستهدف وسط دونيتسك بهجمات صاروخية.

 

وفى وقت سابق قال قائد الجيش الأمريكى الجنرال جيمس ماكونفيل "إن التجارب المستقاة مما يجرى ميدانيا فى أوكرانيا تتلخص فى محورين رئيسين، أولهما تفوق القوة النيرانية، والآخر تدريب العناصر البشرية المقاتلة وتأهيلهم لخوض معارك فى بيئات معقدة".. ورأى أن الحرب الدائرة على الأراضى الأوكرانية برهنت على سلامة العقيدة القتالية التى يتبناها الجيش الأمريكى، والذى ركز فى سنواته الأخيرة على كلا المحورين.

 

وردا على سؤال حول العِبر المستفادة من تجربة الجيش الأوكرانى وتمكنه من صد الهجمات الروسية وإجبارهم على الانسحاب فى بعض المدن، قال قائد الجيش الأمريكى - خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "بريكينج ديفينس" الأمريكية - "نرى بوضوح تأثير النيران طويلة المدى عالية الدقة.. بطاريات صواريخ هيمارس غيرت قواعد اللعبة بالنسبة للأوكرانيين، والمعركة تحولت دفتها فعليًا".


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