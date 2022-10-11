اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن صدمته في أعقاب الضربات الصاروخية على أوكرانيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:00 ص
أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن صدمته في أعقاب الضربات الصاروخية على أوكرانيا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن "صدمته الشديدة" في أعقاب الضربات الصاروخية الروسية على عدة مدن أوكرانية الاثنين.


وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك -في بيان نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية- إن ما حدث "يشكل تصعيدا آخر غير مقبول للحرب، وكما هو الحال دائما، يدفع المدنيون الثمن الأكبر".


وفي السياق، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية التي شهدتها البلاد صباح الاثنين إلى 11 قتيلا و64 مصابا حتى الآن.

وفي منشور عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، أضافت الهيئة أن القصف الصاروخي أصاب بنى تحتية حيوية، لاسيما تلك المرتبطة بإمدادات الطاقة، في 8 أقاليم وفي مدينة كييف، حيث اندلع أكثر من 30 حريقاً، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية. 


كان دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين)، قد قال إن الضربات على أوكرانيا، تعد جزءا من العملية العسكرية الخاصة.


الأمم المتحدة

انطونيو جوتيريش

روسيا

الضربات الروسية

أوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة