أمطار خفيفة وغيوم وانخفاض درجات الحرارة.. طقس الإسكندرية اليوم.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

رصدت عدسة "اليوم السابع" الأمطار الخفيفة والغيوم والسحب التى تغطى سماء محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد عروس البحر هطول أمطار خفيفة علي عدة أماكن متفرقة بوسط المدينة، مع انخفاض فى درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة علي المدينة منذ الصباح.

كانت محافظة الاسكندرية شهدت هطول أمطار في عدة مناطق متفرقة بوسط المدينة، منها منطقة المنشية ومحطة الرمل وبحري والشاطبي، مع انخفاض في درجات الحرارة، وغيوم في سماء البحر المتوسط.

ومن جانبها كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلنت عن إلغاء حالة الطوارئ، بعد استقرار الأحوال الجوية أمس الاثنين، وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى بيان صادر، أنه تم إلغاء حالة الطواري مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وواضح بيان شركة الصرف الصحي، إلغاء حالة الطوارئ بالشركة، وعودة حالة العمل الي طبيعته، وعودة السيارات والبدلات إلي أماكنها واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات، وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وأشارت شركة الصرف الصحي، أنه سوف يتواجد على الأقل 3 سيارات متمركزة بكل منطقة، وكذلك 10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية، على تكون جاهزة علي مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.