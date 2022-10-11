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"أكبر دفعة".. لجنة العفو الرئاسى: بدء إجراءات خروج 70 من المحبوسين احتياطيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:19 م
"أكبر دفعة".. لجنة العفو الرئاسى: بدء إجراءات خروج 70 من المحبوسين احتياطيا عفو رئاسى - أرشيفية
كتب محسن البديوى

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أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، بدء تنسيق إجراءات خروج 70  شخصًا من المحبوسين احتياطيًا.
 
وشدد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، على أن هذه الدفعة من الإفراجات الرئاسية تعد أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو.
 
يذكر أن لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 39 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطنى.

العفو الرئاسي

الافراج

لجنه العفو الرئاسي

الحبس الاحتياطي

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