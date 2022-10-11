أعمارهم 4 و12 و14 سنة.. التصريح بدفن 3 أطفال ضحايا حريق شقتين بحلوان

كتب كريم صبحى

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم عقب نشوب حريق داخل شقتين بمنطقة حدائق حلوان، حيث تبين من مناظرة جثامين الضحايا إصابتهم بحروق واختناقات وأعمارهم 4 و12 و14 سنة، كما استمعت النيابة لأقوال المصابين.

ولقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر حريق نشب داخل شقتين داخل عقار سكني بمنطقة الدواجن في حلوان وتم نقلهم الي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنية فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة 3 آخرين ونقلوا الي المستشفي ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملاباستها.