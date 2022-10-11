أسعار الذهب اليوم ترتفع 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1115جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية بحوالي 15 جنيها، حيث يسجل الذهب مستوي 1115 جنيها للجرام مقابل 1100 جنيه بالتعاملات الصباحية من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصري، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الهبوط لمستويات 1667 دولار.



أسعار الذهب الآن:

سعر عيار 21 الآن 1115 جنيها.

سعر عيار 24 الآن 1274.2 جنيه.

سعر عيار 18 الآن 955.7 جنيه.

سعر عيار 14 الآن 745.4 جنيه.

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

وتتجه الأعين إلى بريطانيا، فسوف نكون على موعد مع الإعلان عن مؤشرات معدلات البطالة، ثم اعلانغ مؤشرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، وذلك في ظل تؤثر هذه الدول بالأحداث التي تمر في أوروبا بسبب الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.