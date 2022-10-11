أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث يسجل الذهب مستوي 1100 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصري، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الهبوط لمستويات 1660 دولار.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1100 جنيه.

عيار 24 يسجل 1257 جنيها.

عيار 18يسجل 943 جنيها.

عيار 14 يبلغ 730 جنيها.

الجنيه الذهب 8800 جنيه.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

وتتجه الأعين إلى بريطانيا، فسوف نكون على موعد مع الإعلان عن مؤشرات معدلات البطالة، ثم اعلانغ مؤشرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، وذلك في ظل تؤثر هذه الدول بالأحداث التي تمر في أوروبا بسبب الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.