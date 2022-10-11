أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المهندس للتأمين، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العبور للاستثمار العقارى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.7 مليون ورقة مالية بقيمة 824.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 7.44%، واستحوذت المؤسسات على 27.33% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.66%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 79.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.9 مليون جنيه، 93.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1222 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.47%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.86%.

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.410 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.76%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 10.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 9.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.12%.

- اميرالد للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1.547 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.69%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.21%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.251 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.