أحذية وبدل غطس حريمى وبندقية ضغط وأقراص مخدرة ضمن 15 محضر جمركى بسفاجا

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 15 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من الألعاب النارية وساعات لليد وملابس جاهزة ومستحضرات تجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا البحرى من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مديرإدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ15 راكبا قادم من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 380 قرص من عقار سولبادين المخدر، و1595 قطعة ألعاب نارية وبندقيه ضغط هواء و1600 طلقه ضغط هواء و 500 كبسولة خرسانية و438 قطعة مستحضرات تجميل و300 ساعة يد رجالي و5 أجهزة خاصة بالغطس و208 عباية صوف رجالي جديدة، و165 شال رجالي جديد و848 زوج أحذية حريمي ورجالى، و829 شورت رياضي شبابي و868 تيشرت رياضي شبابي و150 جاكت أطفالي و155 جوانتى رياضي و81 جاكت حريمي و1616 تيشرت شبابي و85 شورت جينز شبابي 2500 زوج جوارب حريمي ورجالي و 885 جاكت شبابي و444 بنطلون جينز رجالى مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وقام بالضبط كلا من ايمن حسن ، أحمد مرتضي ، محمد صبري، محمد خالد ، أحمد الحسيني ، محمد البدري، عبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي مشرفى الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وابراهيم النقراشي ومدحت علي ماموري التعريفه ومحمود حمدان مدير مجمع الساحات والحسن عيد بالأمن الجمركي وحاتم مصطفي و حماده العمده مدير مكافحه التزام والخطيب منصور وحسن زايد وعبدالله ابراهيم مدير مكافحة التهرب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 7 ملايين و120 ألف و278 جنيه.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 15 محضر ضبط جمركي حررها من الشئون القانونية محمود زيدان ومحمد حموده وياسر عز العرب من إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.