أحد مستفيدي حياة كريمة بالقليوبية: قريتنا كانت معدومة الخدمات والمبادرة حققت أحلامنا

القليوبية إبراهيم سالم

قال عزت عابدين أحد أهالي قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن المبادرة حولت القرية 180 درجة، بعد أن أدخلت العديد من الخدمات التي كانت محرومة منها القرية خلال السنوات الماضية، وكان على رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب وخطوط التليفون والغاز الطبيعي ومركز شباب، قائلا: "مكناش بنحلم كدة، لأن القرية كانت معدومة خدمات، والعمل بالمشروعات بالقرية يسير بسرعة البرق، وخاصة أن العمل يسير بها جميعا في أن واحد منها الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي وخطوط التليفون، ومركز شباب".

وأضاف "عزت" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أن الصرف الصحي قديما بالقرية كان متهالك وكانت القرية تعتمد على "جرارات الكسح" التي تستخدم في تفريغ خزانات الصرف الصحي بالمنازل، بالإضافة إلى أن مياه الصرف كانت منتشر بشكل كبير في الشوارع، أما بالنسبة لمياه الشرب فإن شبكة مياه الشرب كانت قديمة ومتهالكة، وكانت القدرة الاستيعابية لمحطة المياه غير كافية لتغطية الزيادة السكانية، أما الأن فتم الانتهاء من محطة مياه الشرب بالقرية وستبدأ عملها وضخ مياه نظيفة للمواطنين.

ووجه "عزت"، الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلا: "شكر كل العاملين بالمبادرة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشين مثل هذه المبادرات، التي أعادت إحياء الريف المصري والقرى المعدومة الخدمات من جديد".



أحد مستفيدي حياة كريمة بشبين القناطر بالقليوبية