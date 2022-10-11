أبناء الأقصر يتحدثون عن احتفالية ستيفانو ريتشى باليوبيل الذهبى.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى "تليفزيون اليوم السابع" مع عدد من شباب وأبناء محافظة الأقصر، عقب تنظيم دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" احتفالها باليوبيل الذهبى لتأسيسها على مدار 3 أيام فى 3 معابد بمحافظة الأقصر، حيث تم تنظيم حفلات عشاء فى معبد الأقصر شرق الأقصر، ومعبد مدينة هابو بالبر الغربى، وعرض الأزياء فى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى.



وعبر شباب الأقصر عن سعادتهم بخروج الحفل لواحدة من كبرى البراندات العالمية بشكل مميز يليق بمدينة الأقصر، وذلك بحضور أكثر من 400 فرد قامت بدعوتهم الشركة فى حفلها الخاص، ومن بينهم العديد من الشخصيات الفنية والسياسية الشهيرة عالميا على مدار يومين، حيث أقيم حفل عشاء فى معبد الأقصر، وحفل عشاء فى معبد هابو وتم تنظيم رحلة فى وادى الملوك ثم عرض الأزياء الذى حظى بمتابعة واسعة فى مصر.



وفى هذا الصدد قال الشاب مصطفى حرز الله إبن الأقصر، أن الايفنتات السياحية تعتبر أهم دعم لحركة السياحة فى مصر والأقصر خصوصًا، حيث أن تنظيم فعاليات دار الأزياء الإيطالية حدث عالمى حقيقى، وساهم فى نشر الأمل بين أبناء الأقصر بمستقبل سياحى أقوى خلال الفترة المقبلة.



فيما قال الشاب ياسر العطيفى، أنه الحدث وعرض الأزياء دعم وترويج سياحى لا يقدر بثمن، حيث أن إختيار الأقصر بمرور 50 عام لإنشاء الدار وعرض أحدث صيحات الموضة من قبل معبد الملكة حتشبسوت، أمر عظيم للسياحة فى الأقصر وتعتبر دفعة سياحية وثقافية كبيرة جدًا للمحافظة.



وقال أحمد شوقى، أحد شباب الأقصر، أنه الجميع سعداء بذلك الحدث العالمى فى توقيت مهم مع بداية الموسم السياحى الشتوى، حيث أن الحدث عالمى وفريد من نوعه والضيوف من مختلف دول العالم، وجميعهم حضروا وسط أجواء مبهجة وسيعودون لنقل تلك الصورة العظيمة أمام أصدقاؤهم عن الأقصر، متمنيًا أن يكون له مردود كبير على حركة السياحة بالأقصر مستقبلًا.



كما قال الشاب كاريكا رحمى، أن الأقصر كانت تشهد حدث عالمى لبراند إيطالى عالمى بعرض أزياء فى قلب معبد الملكة حتشبسوت، وهو يعتبر فاتحة خير للسياحة فى الأقصر، متمنيًا تكرار تلك الفعاليات واستضافتها فى معابد الأقصر التى تضم ثلث آثار العالم، حيث أن تلك الأحداث هامة لكافة الشباب والعاملين بالقطاع السياحى وتساهم بشكل كبير فى دعم حركة السياحة والترويج للأقصر عبر الضيوف العالميين الذين يحضروا تلك الايفنتات المميزة.