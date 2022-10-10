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6 نصائح يومية للعناية بالصحة العقلية.. إنفوجراف

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:11 م
6 نصائح يومية للعناية بالصحة العقلية.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب: وليد عبد السلام

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يحتفل العالم اليوم 10 أكتوبر باليوم العالمى للصحة النفسية والعقلية، وذلك في إطار التوعية ولفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية وزيادة الوعى بكيفية إدارة التوتر.

وفى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان المصرية بتقديم التوعية للمواطنين، قدمت 6 نصائح للمواطنين للاهتمام بالصحة النفسية والعقلية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية.

وأكدت الصحة على ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، مع ضرورة تخصيص وقت للقيام بالأشياء التى تحبها، وتناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميا.

وأوضحت الصحة أنه من الضرورى تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة، مع التعود على الاستيقاظ مبكرًا والنوم فى نفس الوقت يوميًا.

إنفوجراف
إنفوجراف

 

 


وزاره الصحه

الصحه العقليه

الصحه النفسيه

اليوم السابع بلس

الصحة



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