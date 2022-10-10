اليوم السابع
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وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارة العمرانية التعليمية.. صور

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:45 م
وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارة العمرانية التعليمية.. صور وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارة العمرانية التعليمية
كتبت - مرام محمد

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تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددا من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
شملت جولة وكيل المديرية، زيارة مدرستى عزيز المصري الابتدائية المشتركة، والسادات الرسمية لغات، وذلك بحضور أحمد زكريا مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، ووائل محمود وكيل الإدارة.
 
وحضرت وكيل المديرية، طابور الصباح وتحية العلم، وتفقدت الفصول الدراسية، وأكدت خلال زيارتها على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وتفعيل اليوم الرياضى، كما استمعت إلى الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية.
 
وأكدت وكيل المديرية، على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أكد على أنه يتابع بنفسه انتظام سير العملية التعليمية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي في تواصل دائم مع الإدارات التعليمية للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم إحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية.
 
 
جانب من الجوله
جانب من الجوله

اليوم الدراسى
اليوم الدراسى

تلاميذ
تلاميذ

وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارة العمرانية التعليمية
وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارة العمرانية التعليمية

 


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