وقف إمام مسجد السلطان أبو العلا ومفتش المنطقة بعد إقامة أمسية إنشادية

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف كل من: الشيخ "ع.س"، إمام مسجد السلطان أبو العلا، والشيخ "أ.إ" مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، وذلك لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي وما نسب إليهما من مخالفة وتقصير والسماح بإقامة أمسية إنشادية بالمسجد دون تصريح وبما لا يتسق مع هيبة وجلال المسجد .

كما كلف وزير الأوقاف، رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أسهم أو شارك في المخالفة .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد إحالة كل من:"الشيخ ع.س"، إمام مسجد السلطان أبو العلا، و"م.ا"، "م.ا"، و"م.ف" و"س.ج"، "م.م" عاملين بمسجد السلطان أبو العلا، و"ا.ا"، مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك، للجنة الانضباط والقيم صباح اليوم الاثنين بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

وقالت الوزارة، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة والمرفوعة من رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز.