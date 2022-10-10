ننشر مصروفات الدراسة بجامعة الأزهر للمستجدين.. وسنوات النقل تبدأ من 435 جنيها

كتب ــ لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 ضمن بيان الأوراق المطلوبة من المستجدين المرشحين للالتحاق بالكليات من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني.

وحددت الجامعة المصروفات الدراسية المقررة على طلاب الانتظام مستجد تبلغ 570.5 جنيه، وانتساب 770.5 جنيه، سنوات سابقة 770.5 جنيه، إعادة قيد مستنفذين 765.5 جنيه.

كما حددت الجامعة مصروفات الطلاب الذين لديهم فاصل زمنى "عامين مستنفذين الرسوب" 765.5 جنيه.

وبلغت قيمة مصاريف التحويلات لخارج الكلية 105 جنيهات، وداخل الكلية 210 جنيهات.

وحددت الجامعة المصروفات المطلوبة لسنوات النقل لعام 2023 للفرقة " الثانية - الثالة- الرابعة" مستجدين ، انتظام 435.5، انتساب 640.5، المحولون من الخارج 3500 جنيه بالإضافة إلى الرسوم الدراسية الأساسية.