نائب محافظ الجيزة تتفقد معروضات المحافظة المشاركة بمعرض تراثنا

كتبت - مرام محمد

في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، منتجات ومعروضات المحافظة المشاركة فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأوضحت هند عبد الحليم، أن محافظة الجيزة تشارك بمعرض "تراثنا" من خلال عدد من العارضين لمنتجات القطاعات الحرفية من خزف وسجاد ونحاس ومفروشات وكليم وخشب وغيرها مشيرة الي أن المعرض يعد فرصة حقيقية في تسويق المنتجات والحرف التى تتميز بها المحافظة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى دعم الدولة لقطاع الحرف اليدوية من خلال معرض "تراثنا" والذي يحقق نجاحاً سنوياً بعد أن تبنى الرئيس السيسي لهذا القطاع، لافتة إلى أن المعرض يستهدف مساعدة العاملين بقطاع الحرف اليدوية على التسويق والترويج لمنتجاتهم وفنونهم التراثية التي يتميز بها المبدعون من محافظات مصر المختلفة.



معرض تراثنا