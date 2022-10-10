مدير الصحة العالمية ووزير الصحة ومجدى يعقوب يفتتحون دورة "إقليم شرق المتوسط"

كتبت أمل علام

افتتح الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وسير مجدى يعقوب والدكتور احمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط، اليوم الاثنين، فعالية "الصحة قول وعمل"، بمناسبة انعقاد اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وذلك في حديقة الطفل Child Park المواجهة لمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمدينة نصر.

وقالت المنظمة، إن فعالية "الصحة قول وعمل" هي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية وهي حركة عالمية لتعزيز الصحة والنشاط البدني بشكل خاص كجزء من مستقبل صحي ومستدام.

الافتتاح كان بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعدد كبير من وزراء الصحة لدول الإقليم والوفود المرافقة لهم، مع قيادات وكالات الأمم المتحدة وممثلو المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى جانب الدبلوماسيين والأكاديميين.

بدأ الحدث بموكب يضم الوفود المشاركة يتقدمهم وزراء الصحة إلى جانب مدير عام منظمة الصحة العالمية، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط، والعاملين في منظمة الصحة العالمية، والمسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضيوف من الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، كما أعقب المسيرة كلمات ترحيب وجلسة تمارين بدنية خفيفة، شملت الفعالية المسيرة في الحديقة، ثم كلمات الترحيب وممارسة الرياضة البدنية، بعدها تتم المقابلات الصحفية، ثم ختام الفعالية.