مدريد تطالب سكانها بجمع زيت الطعام المستخدم لإعادة تدويره.. و700 يورو غرامة المخالف

فاطمة شوقى

قرر مجلس مدينة مدريد الإسبانية، إعادة تدوير زيت الطعام المستخدم، وطالب سكان المدينة بوضع زجاجات الزيت فى حاويات سيتم وضعها أمام المنازل مع وضع غرامات تصل لأكثر من 700 يورو لمن ينتهك القرار .

وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت فى الآونة الأخيرة على خلفية استمرار الحرب فى أوكرانيا، وأيضا للحفاظ على البيئة، وسيتم تجميع الحاويات المليئة بالزيت المستخدم من الساعة 10 مساء حتى الساعة 8 صباحا.

وقال مجلس مدينة مدريد فى بيان: "كل لتر من الزيت المستعمل يتم إلقاؤه فى الحوض يمكن أن يلوث ما يصل إلى 1000 لتر من مياه الشرب، و لتجنب هذا الموقف، اتخذ مجلس مدينة مدريد إجراءً لتسهيل إعادة تدويره بشكل صحيح على المواطنين دون مغادرة المنزل: تثبيت الحاويات فى المجتمعات الكبيرة (أكثر من 100 منزل). لأول مرة، سيُطلب من السكان إعادة تدوير الزيت المستخدم فى هذه الحاويات، والتى ستكون موجودة داخل المباني.

وأوضح بورجا كارابانتى، مندوب البيئة فى مجلس مدينة مدريد. "فصل الزيت ليس بالأمر السهل، عليك تخزينه فى زجاجة، ونقله إلى نقطة نظيفة، وما نريده هو أن يحصل عليه المواطنون فى المنزل لتسهيل عملية فصل النفايات".

وأضاف "إذا لم يمتثل السكان لهذا الإجراء، فسيواجهون مخالفة بسيطة، مع غرامة تصل إلى 750 يورو، و هذا هو ما تم تضمينه فى مرسوم التنظيف وإدارة النفايات والاقتصاد الدائرى الجديد لمجلس مدينة مدريد، والذى من المتوقع الموافقة النهائية عليه بحلول نهاية هذا العام.

وأشارت قناة انتينا الإسبانية إلى أن اسعار عباد الشمس فى اسبانيا ارتفع بنسبة 200% بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، مع نقص الموجود فى زيت عباد الشمس ودفع الحكومة إلى محاولة زيادة إنتاجها.

كما يعتبر الزيت النباتى من المخلفات شديدة التلوث، خاصة فى المدن الكبيرة، وقال "أندريس فيلاسكو"، عضو المعهد الإسبانى للهندسة "إن الزيت يجعل معالجة المياه العادمة أمرًا صعبًا، ويمكن أن يسبب مشاكل فى محطات المعالجة".