فحص وعلاج 1273 حالة بقافلة جامعة طنطا في سمنود

الغربية عادل ضرة

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى مدينة سمنود بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكى، أن تنظيم الجامعة للقوافل الطبية يستهدف تقديم الرعاية الطبية للمرضى بالقرى الاكثر احتياجا وصرف الواء بالمجان و تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة تحت إشراف كوادر طبية متميزة.

أشار الدكتور محمود سليم، أن التوعية هى أساس الوقاية التى تعد من أهم أساليب نجاح مكافحة أسباب انتشار الامراض المختلفة، لذلك شهدت القافلة اليوم مشاركة كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، إلى جانب مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية الزراعة فى زراعة 100 شجرة مثمرة على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1273 حالة من خلال 13 عيادة حيث تم فحص 59 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 106 في عيادة الاطفال، و197 بالعظام، و 101 جلدية، و 117باطنة، و 41 مسالك بولية، و110 أنف وأذن، و 54 جراحة عامة، و 68 صدر، و 76 نفسية وعصبية، و 185 جراحة عيون، و 20 قلب وأوعية دموية، و 45 أسنان، مضيفاً أنه تم تحويل 97حالة بواقع 2 حالة مسالك بولية، و14 عظام، و 8 أطفال، و6 باطنة، و8 جلدية، و34 رمد، و 9 أنف وأذن، و 5 مخ وأعصاب، و9 قلب، و4 جراحة.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 20 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.