اليوم السابع
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غرق سفينة أبحاث موريتانية بميناء نواذيبو شمالي البلاد

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:00 ص
غرق سفينة أبحاث موريتانية بميناء نواذيبو شمالي البلاد غرق
وكالات

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أعلنت السلطات الموريتانية غرق سفينة تابعة لـ"معهد بحوث المحيطات والصيد" الحكومي فيما كانت راسية على شاطئ مدينة نواذيبو شمالي البلاد.

وأعلن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد عن فتح تحقيق في غرق سفينته "العوام" لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث وبنشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام.

وقال المعهد في بيان أصدره إن سفينة العوام انقلبت في البحر على جانبها الأيمن نتيجة دخول الماء إليها حيث كانت متوقفة على رصيف البحرية الوطنية.

وكشف المعهد في بيانه أن فريقا متعدد التخصصات يعكف الأن على محاولات إنقاذ السفينة ، مذكرا بأنها تم اقتناؤها في 1997 في إطار التعاون الياباني.


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