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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:29 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
كتب أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك  بمناسبة حلول ما يسمى "عيد العُرش" اليهودي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته برفقة حاخامات قدموا لهم شروحات عن الهيكل المزعوم.

وأطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى، في الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من تشرين الأول الجاري.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، تزداد شراستها في المناسبة الخاصة بدولة الاحتلال، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.


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