طقس الخليج.. سحب بالسعودية صحو بالإمارات حار بالكويت ومعتدل فى البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، فى السطور التالية.



طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الاجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.". الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-30 تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ونصف المتر الى متر على الجزء الجنوبي حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والاوسط

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:34 المد الثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند 19:28 الجزر الثاني عند الساعة 07:33. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 المد الثاني عند الساعة 22:37 والجزر الاول عند الساعة 16:06 الثاني عند الساعة 04:18. طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة . قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة

أما ليلاً، فهو مائل للحرارة إلى معتدل و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض

وحذرت الإدارة قائلة: "انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق".

وحالة البحر، خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

ويكون ليلاً، خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم

طقس البحرين



أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم معتدل بوجه عام ولكنه رطب أحياناً .

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .. درجة الحرارة العظمى 36 م درجة الحرارة الصغرى 26 م، والرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 35%