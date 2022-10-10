ضبط 4 أطنان من اللحوم الفاسدة معدة للتوزيع بسلسلة مطاعم شهيرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة 4 وربع طن لحوم ودواجن ومصنعات فاسَدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن (مفرمة)، داخل مزرعة بطريق السويس معدة للتصنيع والتجهيز بسلسلة مطاعم شهيرة .

وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، ورفع الامر للجهات المعنية اللجنة.

تم تنفيذ الحملة بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف دكتورة نعمة عارف مدير عام الصحة العامه والمجازر، بتكثيف الرقابة والحملات على الأسواق ومحلات وتلاجات بيع وعرض وتداول اللحوم والأسماك، لضبط المخالفين، بهدف وصول منتجات آمنة خالية من المسببات المرضية للمواطنين، وبالإشتراك والتعاون بين اطباء إدارة الشروق برئاسة الدكتور محمد طعيمة مدير إدارة الشروق ومباحث التموين .