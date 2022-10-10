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شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن توقف مصفاة ميناء الأحمدى عن العمل

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:33 م
شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن توقف مصفاة ميناء الأحمدى عن العمل شركة بترول
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إن عددا من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات الغاز، تعرض لانخفاض في طاقتها التكريرية، مما أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل اليوم الاثنين، وذلك بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

وأضافت الشركة في بيان، أنها تتواصل مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لكي تتمكن من إعادة تشغيلها واسترجاع الطاقة التكريرية في اسرع وقت ممكن.

وأكد الشركة الوطنية الكويتية، أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لما تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.

 

 


شركة البترول الكويتية

شركة البترول

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ميناء الأحمدي

الكويت



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