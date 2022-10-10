رئيس جزر القمر يتلقى دعوة المشاركة في القمة العربية بالجزائر

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أكد رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي مشاركته الشخصية في أعمال القمة العربية (31)، التي ستحتضنها الجزائر في يومي الأول و الثاني نوفمبر المقبل.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس جزر القمر، اليوم، لوزير السياحة الجزائري ياسين حمادي الذي سلمه رسالة الدعوة التي وجهها له الرئيس الجزائري.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن مبعوث الرئيس الجزائري ياسين حمادي استعرض أمام رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة مختلف الترتيبات، التي اتخذتها الجزائر لعقد هذه القمة في أحسن الظروف، وجعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك، كما عبر له عن تطلع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لمشاركة فاعلة لجمهورية القمر المتحدة في أعمال القمة العربية المقبلة؛ بما يسهم في تعزيز قيم و روح التضامن العربي للدفع قدما بمسار العمل العربي المشترك. ومن جهته، أكد الرئيس عثمان غزالي مشاركته الشخصية في القمة العربية، معتبرا أن انعقادها في الجزائر يأتي في الوقت المناسب نظرا للتحديات الدولية والإقليمية متعددة الأبعاد التي تواجه العالم العربي.



كما جدد رئيس جزر القمر عزمه على المساهمة رفقة الأشقاء القادة العرب في تعزيز التوافق العربي، و مضاعفة الجهود للرقي بالعمل العربي المشترك إلى مستوى تطلعات و طموحات الشعوب العربية.



يذكر أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كان قد صرح بأن آخر دعوة رسمية لحضور القمة سيتم تسليمها اليوم لرئيس جزر القمر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إرسال كافة الدعوات الخاصة بحضور القمة.