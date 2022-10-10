اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أوكرانيا لمواطنيه: أناشدكم عدم ترك الملاجئ والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:05 ص
رئيس أوكرانيا لمواطنيه: أناشدكم عدم ترك الملاجئ والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم الرئيس الاوكرانى زيلينسكى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي رسالة لمواطنيه، قائلا: "أناشدكم عدم مغادرة الملاجئ والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأضاف زيلينسكي، إن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في القصف الروسي على المدن الأوكرانية، متابعا: "روسيا تحاول تدمير بلادي ومحوها عن وجه الأرض".

وأفاد التلفزيون الأوكراني، أن انفجارات جديدة تهز كييف والسكان يحتمون بمحطات قطارات الأنفاق، وسط ضربات صاروخية على مقاطعة لفيف وولاية خملينسكي في أوكرانيا. 

وأكدت السلطات المعنية أنه تم تعليق عمل كافة خطوط المترو في العاصمة الأوكرانية كييف. 

 


روسيا

أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

اخبار روسيا

اخبار أوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

كييف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة