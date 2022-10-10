رئيس أوكرانيا لمواطنيه: أناشدكم عدم ترك الملاجئ والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم

كتب محمد عبد العظيم

وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي رسالة لمواطنيه، قائلا: "أناشدكم عدم مغادرة الملاجئ والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف زيلينسكي، إن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في القصف الروسي على المدن الأوكرانية، متابعا: "روسيا تحاول تدمير بلادي ومحوها عن وجه الأرض".

وأفاد التلفزيون الأوكراني، أن انفجارات جديدة تهز كييف والسكان يحتمون بمحطات قطارات الأنفاق، وسط ضربات صاروخية على مقاطعة لفيف وولاية خملينسكي في أوكرانيا.

وأكدت السلطات المعنية أنه تم تعليق عمل كافة خطوط المترو في العاصمة الأوكرانية كييف.