تصديرى الأثاث: 170 مليون دولار صادرات القطاع أول 8 أشهر من 2022

كتب إسلام سعيد

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للأثاث أن قيمة صادرات الأثاث بلغت من يناير حتى أغسطس 2022 نحو 170 مليون دولار بنسبة انخفاض 8% عن العام السابق.

ورصد التقرير أهم الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، حيث بلغت صادرات الأثاث المصري إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث إلى الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 14 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وانخفضت صادرات مصر من الأثاث إلى العراق لتصل إلى 12 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار عن نفس الفترة من 2021.

وارتفعت صادرات مصر من الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 12 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، انخفضت صادرات مصر من الأثاث إلى السودان لتصل إلى 12 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وبلغت قيمة صادرات الأثاث إلى ليبيا 8 ملايين دولار مقابل 6 ملايين عن نفس الفترة من العام الماضى وتراجعت صادرات الأثاث المصري إلى عمان لتصل إلى 7 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي كما تراجعت صادرات الأثاث المصري لفلسطين بقيمة 4 ملايين دولار مقابل 1 مليون دولار.

وكشف المجلس التصديري أن صادرات الأثاث المصري إلى إيطاليا لتبلغ 3 ملايين دولار مقابل 2 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2021 و بلغت صادرات الأثاث إلى الجزائر بقيمة 2 مليون وهي نفس القيمة خلال نفس الفترة من العام الماضي و تراجعت صادرات الأثاث المصري لباقي الدول 35 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.