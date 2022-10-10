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بايدن يدين الضربات التي استهدفت أوكرانيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:37 م
بايدن يدين الضربات التي استهدفت أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "القصف الصاروخي الذي ضرب العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى اليوم الاثنين تظهر مجددًا الوحشية المطلقة للحرب على الشعب الأوكراني".


وأضاف الرئيس الأمريكي -في بيان مكتوب أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- "تلك الهجمات لم تجر شيئًا سوى أنها ستعزز أكثر التزامنا بالوقوف مع الشعب الأوكراني لأطول فترة ممكنة".


وأكد أن أمريكا إلى جانب حلفائنا وشركائنا ستواصل زيادة تكاليف الحرب على روسيا، وستحاسب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا على ما وصفه بـ"فظائع وجرائم الحرب"، وستقدم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادها وحريتها، وقال "ندعو مجددًا روسيا إلى إنهاء هذا العدوان غير المبرر فورًا وإخراج قواتها من أوكرانيا".


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