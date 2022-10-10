اليوم السابع
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انطلاق فعاليات قافلة التوعية المائية بمحافظات الوجه القبلي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:11 ص
انطلاق فعاليات قافلة التوعية المائية بمحافظات الوجه القبلي جانب من فعاليات القافلة
كتبت أسماء نصار

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نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى، ندوتى توعية مائية تحت شعار "نقطة مياه تساوى حياة" فى نطاق محافظة أسيوط الأولى، استهدفت فتيات معهد حسين رشدى الأزهرى أمهات وشابات المستقبل بالتعاون مع المنطقة الأزهرية، والثانية كان اللقاء فيها بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر.

 

تناولت الندوتان التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، كما تم التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على إستراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائي.

 

تم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.

 

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة فى مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.


الرى

الزراعة

المياه

الحفاظ على المياه

ترشيد المياه



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