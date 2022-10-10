الإعدام شنقا لمتهم بقتل ربة منزل وسرقتها فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بذبح ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر، بالإعدام شنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين مدحت فاروق عبدالعظيم، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بسبب حاجته للمال، بعدما استغل دعوة المجنى عليها له للحضور إلى مسكنها لإصلاح منضدة، ولسابق معرفته بها طلب منها مبلغا ماليا لسداد دينه فرفضت أن تعطيه ما طلبه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على سرقتها وقتلها، وأثناء تواجده لديها لإصلاح المنضدة دخل إلى المطبخ واستل سكينا وأخفاها بين طيات ملابسه، وعقب عودته لاستكمال عمله بالتصليح طلب منها إعداد مشروب ساخن، ولدى تواجدها في المطبخ تسلل إلى غرفة نومها وسرق مبلغا ماليا وهاتفا محمولا إلا أنها شاهدته، وما إن كشفت الأمر حتى انقض عليها وسدد لها عدة طعنات بالسلاح الذي كان بحوزته، إضافة إلى جرح ذبحى في الرقبة فلفظت أنفاسها الأخيرة.