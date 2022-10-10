إجلاء 20 ألفا مؤقتا من منازلهم فى فرانكفورت بعد العثور على قنبلة تعود للحرب الثانية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إجلاء 20 ألفا مؤقتا من منازلهم في فرانكفورت بعد العثور على قنبلة تعود للحرب الثانية.

وفى وقت سابق فتح المدعي العام الألماني تحقيقاً في التفجيرات التي أصابت شبكة خطوط أنابيب "نورد ستريم" الروسية، وذلك حسب ما قال متحدث باسم المدعي العام الاثنين.

وتحقق الدنمارك والسويد وألمانيا في كيفية حدوث كسر في خطي "نورد ستريم 1 و2"، ما تسبب في تسرب الغاز ببحر البلطيق قبالة ساحلي الدنمارك والسويد في سبتمبر الماضي.

وحاولت روسيا إلقاء مسؤولية الحادث على الغرب، في الوقت الذي وصفت فيه الدول الأوروبية بأنه عمل تخريبي دون أن تحدد بعد الدولة المتسببة فيه.