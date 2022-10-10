أيمن الجميل: اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة لزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء

تقرير خاص

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، تعتبر فرصة كبيرة للعمل على زيادة الصادرات المصرية وتنويعها لمختلف بلدان القارة السمراء الموقعة على الاتفاقية، مشيرا إلى أن الجمعة 7 أكتوبر شهد تنفيذ أول صفقة تجارية فى إطار الاتفاقية وتمثلت فى شحنة صادارات مصرية من المواد الغذائية إلى دولة غانا بمشاركة محدودة من أربع دول أخرى هى تنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن دول القارة الأفريقية هى السوق الأول والأكبر للمصنوعات والمنتجات والخدمات المصرية ، خاصة وأن هذا السوق الكبير بدوله فى الشرق والغرب والجنوب ترتبط مع الدولة المصرية بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التفضيلية التى تجعل الأولوية للعلاقات الثنائية والتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية ، كما تشهد العلاقات المصرية الأفريقية أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى جعل من العودة لأفريقيا والانفتاح على دولها أولوية للدولة المصرية.

وأضاف أيمن الجميل أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTAتفتح المجال أمام عقد لقاءات مستمرة بين المصدرين ورجال الأعمال ونظرائهم فى الدول الإفريقية ، كما تحرص على تحقيق المكاسب لجميع دول القارة بالتبادل التجارى الفعال، وهو أفضل من الاستيراد من مصادر خارج القارة ،والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء، الأمر الذى ينتج عنه بالضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.

وتابع أيمن الجميل أن القارة الأفريقية تستورد من الخارج بما قيمته 600 مليار دولار سنويا، وتصدر الدولة المصرية بما قيمته 3 مليارات دولار لدول مجموعة الكوميسا ، كما أن هناك محاولات كبيرة لدعم الصادرات إلى الدول الأفريقية للوصول إلى رقم 5 مليارات دولار قابل للزيادة من خلال القرار الحكومى الإيجابى بتغطية الشحن لمن يصدر إلى القارة الأفريقية 80%، وتقديم مساندة تصديرية بنسبة 50%، حتى يتمكن المصدر من دخول الأسواق الأفريقية بسعر منافس مقارنة بالخدمات المتواجدة بدول القارة.

وأوضح أيمن الجميل أن المنافسة شرسة للغاية بين الدول الكبرى على السوق الأفريقية ، وهناك ربط للاستثمارات الخارجية بالصادرات والدعم الخارجى ، إلا أننا قادرون فى ظل توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق زيادة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا وأيضا النفاذ بقوة أكبر إلى أسواق جديدة فى القارة الأفريقية وبناء مراكز لوجيستية للبضائع والمنتجات المصرية فى مختلف أنحاء القارة أسوة بما هو قائم فى السنغال وجنوب أفريقيا ، مع الاستمرار فى بناء الشراكات الناجحة مع مختلف الدول الأفريقية سواء على مستوى التدريب أو الخدمات أو المشروعات العملاقة مثل البنية التحتية والطرق والكبارى ومحطات الكهرباء والمياه.