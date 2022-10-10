أوكرانيا تدرج وزيرى خارجية ودفاع روسيا ورئيسة مجلس الاتحاد بقائمة المطلوبين

كتب أحمد عرفة

أعلنت أوكرانيا إدراج رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ووزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، على قائمة المطلوبين، وفقا لروسيا اليوم.

كما تم إدراج، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ورئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ووزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف.

ووجهت أوكرانيا للشخصيات الروسية المطلوبة تهم التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمة البلاد.