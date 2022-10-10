أسوشيتدبرس: انفجارات قوية تهز قلب العاصمة الأوكرانية كييف

كتبت ريم عبد الحميد

هز انفجاران قويان العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين بعد أشهر من الهدوء النسبى فى المدينة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن عمدة كييف فيتالى كليتشيكو ذكرت أن الانفجارات وقعت فى حى شيفشينكو فى المدينة، وهى منطقة كبيرة فى قلب كييف تشل مدن تاريخية قديمة، وأيضا عدد من المكاتب الحكومية. فيما نشر أحد أعضاء البرلمان الأوكرانى صورة على تويتر تظهر انفجارا واحدا على الأقل وقع بالقرب من المبنى الرئيسى للجامعة الأوكرانية فى كييف فى وسط العاصمة.

ومن ناحيته، أعلن عمدة كييف فيتالى كليتشكو سماع دوى عدة انفجارات قوية وسط العاصمة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين.

يأتى هذا بعد سلسلة انفجارات هزت مدينة زابوروجيا جراء سقوط عشرات الصواريخ على مجمع سكني.