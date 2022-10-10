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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الإثنين.. الكيلو بـ42 جنيها

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الإثنين.. الكيلو بـ42 جنيها فراخ ارشيف
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار البيض في مصر استقرارا اليوم الإثنين، لتسجل كرتونة البيض الأبيض 70 جنيها في تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 72 جنيها وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق في الجمهورية.

 

في سياق متصل ثبتت أسعار الدواجن بنحو 36 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ليبلغ سعر الفراخ البيضاء في الأسواق مستويات تتراوح بين 38 إلى 42 جنيها للمستهلك النهائي بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 39 جنيها للكيلو وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.25 إلى 5.5 جنيه تسليم أرض المزرعة وبلغ الكتكوت الساسو 4.5 إلى 4.75 جنيه والفراخ البيضاء بلغ سعرها 24 جنيها للكيلو

 

 

 


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