اليوم السابع
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CNN: مؤتمر "المحافظين" السنوى لحظة حاسمة لمستقبل الحزب وحكومة ليز تراس

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:02 م
CNN: مؤتمر "المحافظين" السنوى لحظة حاسمة لمستقبل الحزب وحكومة ليز تراس ليز تراس
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوان " ليز تراس تواجه مؤيديها داخل حزب المحافظين بعد أسبوع كارثى وقلق من الهزيمة فى الانتخابات المقبلة"، ألقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على ما أسمته بالفوضى الاقتصادية الصعبة التى تواجه الحكومة البريطانية فى أول أيامها، حيث انخفض الجنيه الإسترلينى لأدنى مستوى منذ عقود بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة واضطرت رئيسة الوزراء ليز تراس لشرح موقفها وسط استمرار الأزمة. 

وأوضحت الشبكة أن تراس ستزور الأحد برمنجهام لحضور المؤتمر السنوي لحزبها المحافظين، وهو اجتماع يمكن أن يصبح لحظة حاسمة في رئاستها للوزراء.
 
وأضافت "سى إن إن" أن حزبها منقسم بشدة. ومنذ أن أصبحت زعيمة للحزب ، تراجعت تقييمات الاستطلاعات لأقل مما كانت عليه حتى في ظل قيادة بوريس جونسون التى حظيت بالكثير من الانتقادات . ويخشى أعضاء البرلمان المحافظون من أن الجمع بين التخفيضات الضريبية إلى جانب الإنفاق العام الضخم لمساعدة الناس على التعامل مع فواتير الطاقة ، وارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وانخفاض الإسترلينى سيجعل الفوز في الانتخابات العامة المقبلة أمرًا مستحيلًا.
 
وأوضحت الشبكة أن حتى أنصارها يقولون بشكل خاص إنه بينما يدعمون التخفيضات الضريبية ، إلا أن طريقة إعلانها كانت سيئة للغاية كما يخشون أنها قد لا تتعافى أبدًا من بدايتها الكارثية. 
 
ويقارن كثيرون الوضع بالأربعاء الأسود في عام 1992 ، عندما انهار الجنيه الاسترليني بما يكفي بحيث اضطرت المملكة المتحدة إلى الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية. لم يتعاف رئيس الوزراء آنذاك جون ميجور من الأزمة ، وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي ، فقد خسر الانتخابات التالية في عام 1997.

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