3 عاطلين يكشفون كواليس ضبطهم بكيلو ونصف هيروين فى بولاق الدكرور

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم ضطبهم، وبحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الهيروين في بولاق الدكرور، بتحويلهم شقة ملك أحدهم، لمخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائهم بعد التواصل معهم هاتفيا.

وقال المتهمون، إنهم تخصصوا فى الاتجار بمخدر الهيروين، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، وأرشدوا عن مصدر الحصول على المخدر.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة فى بولاق الدكرور.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.