255 مدرسة تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

وسط حالة من الفرحة والسعادة من الأطفال والطلاب بمحافظة كفر الشيخ، استقبلت 255 مدرسة بالتعليم العام والفني ، 3252 طفل برياض الاطفال، و147 ألف و457 طالب وطالب بالتعليم الابتدائي، و43 ألف 219 طالب وطالبة بالتعليم الاعدادي، و8 آلاف و385 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي العام، و58 ألف و406 طالب وطالبة بالتعليم الفني، بإجمالي 260 ألف و 719 طالب وطالبة، في أول يوم دراسي هذا العام، وتستقبل بقية مدارس المحافظة الطلاب غداً الأحد وعددها 2214 مدرسة، تستقبل 859 ألفا و 716 طالب وطالبه في حميع مراحل التعليم بالمحافظة.

وشارك محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أطفال وتلاميذ مدرسة هدى شعراوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، طابور الصباح والإذاعة المدرسية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية،وهنأ عبدالله الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد متمنيا لهم عاما دراسيا متميزاً، مؤكدا عل ممارسة الانشطة الطلابية، وجذب الطلاب للمدراس، وتفعيل مجموعات التقوية،