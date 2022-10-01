وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح صالة الألعاب الرياضية بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح محمد عبد الله وكيل، وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، صالة الألعاب الرياضية الموجودة بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين بعد استحداث الأجهزة وتطويرها بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ،ووائل بشتة، موجه عام التربية الرياضية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وكان في استقبالهم جهاد المارية، مدير المدرسة، وتتميز صالة التدريب بأنها تحتوي على أجهزة خاصة لجميع أجزاء الجسم و تفقد سيادته بعض المشروعات في إطار استضافة مصر لقمة المناخ ٢٧.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تقدمت مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين بمبادرة متعددة المشروعات ، المشروع الأول تحويل الري الخاص بالحديقة الرئيسية بالمدرسة من الطريقة التقليدية إلى الري بالتنقيط، والمشروع الثاني إعادة تدوير المياه المستخدمة من الأحواض الخاصة بالطلاب واستخدامها لري الحديقة الخلفية ، والمشروع الثالث تحويل الإضاءة الخاصة بملعب المدرسة إلى إضاءة بالطاقة الشمسية على عدة مراحل ،حيث تم تزويد الملعب بكشافات تحتوي على خلايا لتجميع الطاقة الشمسية ومزودة بمستشعرات للضوء حيث تبدأ بالإضاءة عند استشعار الظلام كما أنها مزودة بمستشعرات للحركة حيث تضيء حين وجود حركة بالقرب منها.

وأضاف عبدالله، أما المشروع الرابع تركيب مرشدات لصنابير المياه لترشيد الاستهلاك حتى وإن تم فتح الصنبور بأقصى قدرة ، والمشروع الخامس تركيب لوحة ليد تعمل عن طريق تطبيق الهاتف الذكي كما أنها ذات إضاءة موفرة للطاقة وذلك تماشيا مع توجه الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتحول الرقمي، والمشروع السادس زراعة بعض الأشجار المثمرة كالمشمش والموز بالإضافة إلى الليمون والجوافة والعنب،ـ مؤكداً أنه وجه الشكر لمحمد عبد المعطي، معلم خبير لغة عربية بالمدرسة جهده المبذول، موجهاًبتكريمه.



تطوير صالة الالعاب بمدرسة الشهيد حمدي



تعدد الاجهزة بصالة الالعاب