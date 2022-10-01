وكيل تعليم دمياط يشاهد العروض والألعاب الرياضية بأول يوم دراسة.. صور

دمياط ـ معتز الشربيني

تفقد اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بدء انطلاق العام الدراسي من مدرسة اللوزي الثانوية بنات بدمياط.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وفي كلمته هنأ عبد الرؤوف، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والعاملين بالتربية والتعليم بمناسبة حلول ذكرى 6 أكتوبر تزامنًا مع بداية انطلاق العام الدراسي، معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتابع عبد الرؤوف فعاليات اليوم الرياضي والثقافي للصف الأول بالمدرسة، حيث شاهد العروض والألعاب الرياضية واستمع للعزف الموسيقي وأداء الطالبات للغناء وعلي الآلات الموسيقية، ثم مشاهدة الطالبات أثناء أداء النشاط الفني في حديقة المدرسة وكيفية القيام بعض الأعمال المنزلية من داخل حجرات الاقتصاد المنزلي.

وأثني وكيل الوزارة علي أداء فعاليات اليوم الرياضي والثقافي بالمدرسة، معربا عن شكره وتقديره للعاملين بالمدرسة وإدارتها، متمنيا عاما سعيدا مملوءا بالإنجازات والإبداع في جو يسوده الألفة والمودة.

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.