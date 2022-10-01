وكيل "تعليم بورسعيد" تستعرض الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

بورسعيد محمد فرج

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم بحضور أحمد والي وكيل المديرية وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الاجتماع هدف لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لتعليم بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشكل الذي يليق بطلاب المحافظة.

كما أشارت وكيل الوزارة، أن الحضور ناقش آلية تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة المعممة على جميع مدارس المحافظة.

ومن جانبها وجهت الشكر لجميع الحضور ولكافة العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهد خلال وقت قياسي لانهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 متمنية أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا على الجميع.