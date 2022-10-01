وكيل تعليم الغربية يشارك بزراعة الأشجار فى محيط ديوان المديرية

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بزراعة محيط مديرية التربية والتعليم بالشجيرات المثمرة، بحضور وكيل المديرية، مدير عام الشئون التنفيذية، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير عام التعليم الفني، مدير عام إدارة شرق طنطا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، مدير وحدة الأزمات والكوارث، ولفيف من قيادات المديرية.

يذكر أنه تم استهداف زراعة 18000 شجرة، على مدار شهر سبتمبر الماضي، في المديرية والإدارات التعليمية العشر والمدارس التابعة لها، وذلك من المشاركة المجتمعية، استعدادا لمؤتمر المناخ السابع والعشرين والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتم اليوم زراعة 100 شجرة مثمرة، بالتعاون مع نقابة المعلمين بالغربية، في محيط المديرية، ودواوين الإدارات التعليمية العشر، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".



زراعة الاشجار



زرع الاشجار



اشجار