اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 06:20 ص
أكرم القصاص
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وفد حكومى تونسى يتوجه إلى واشنطن للقاء ممثلى صندوق النقد الدولى

السبت، 01 أكتوبر 2022 06:00 ص
وفد حكومى تونسى يتوجه إلى واشنطن للقاء ممثلى صندوق النقد الدولى تونس - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام تونسية الجمعة، بأن وفدا حكوميا سيتوجه إلى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن وفدا يضم كلا من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي وفريق من الإطارات الذين اشتغلوا على البرنامج الاقتصادي، سيتحول الأسبوع القادم إلى واشنطن للقاء ممثلين عن صندوق النقد الدولي. 

وتوقّع نصر الدين النصيبي أن تكون هناك مستجدات حول الاتفاق النهائي قبل نهاية شهر أكتوبر القادم. 

وكشف أن فريق الإطارات المتكون من 400 شخص بصدد عقد ورشات تحت إشراف رئيسة الحكومة في دار الضيافة لوضع اللمسات الأخيرة حول البرنامج الاقتصادي.


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