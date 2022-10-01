اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددا من الشركات التابعة بالإسكندرية

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:46 ص
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددا من الشركات التابعة بالإسكندرية محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارة إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من الشركات التابعة. 
 
وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية للوزير لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة للوزارة، واستعراض مشروعات التطوير وموقفها التنفيذي.
 
يشار إلى أن الاسكندرية بها مجموعة شركات تابعة للشركات القابضة في مختلف القطاعات، ومن أبرزها شركات تصنيع وإنتاج الكيماويات والملح واللمبات والأحذية ، إضافة إلى النحاس والغزل والنسيج والطباعة والورق وغيرها من الشركات.
 
 

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