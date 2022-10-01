وزير الصحة يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بكوم أمبو ويشيد بجودة الخدمات

كتب ـ وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، مشروع تطوير مركز تنمية أسرة «كوم أمبو»، المدرج في المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، بمحافظة أسوان، ضمن خطة الدولة لتنمية محافظات صعيد مصر.

تأتي جولة الوزير، ضمن عدد من الزيارات التفقدية الدورية، لمتابعة سير العمل بالقطاع الطبي في كافة محافظات الجمهورية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تحقيقا لرؤية «مصر 2030».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمركز، عقب استحداث بعض نشاطات العيادات الطبية، والبرامج التنموية، لتشمل عيادات (مراهقين، مشورة، مقبلين على الزواج، إعاقة) إلى جانب إنشاء مشغل، وحضانة للأطفال.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير تابع معدلات تردد المواطنين على المركز، وتأكد من توافر القوى البشرية، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة المركز، بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات كفاءة عالية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بجودة وكفاءة الخدمات التي تم استحداثها بالمركز، وبانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص وزارة الصحة على توفير كافة سبل الدعم، والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.